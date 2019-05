Condividi | S.O. 18:00 Sarà ospite della Libreria Cyrano di Alghero per presentare, insieme a Arnaldo Cecchini, Alessandra Casu e Francesco Indovina il suo libro "La città di Pasqual Maragall" (Franco Angeli), un interessante saggio sulla figura di uno dei più importanti sindaci di Barcellona che ne ha promosso il rinnovamento e l´assetto in occasione delle olimpiadi del 1992 Oriol Nel.lo ospite della Libreria Cyrano



ALGHERO - Venerdì 17 maggio (alle ore 19) Oriol Nel.lo sarà ospite della Libreria Cyrano di Alghero per presentare, insieme a Arnaldo Cecchini, Alessandra Casu e Francesco Indovina il suo libro "La città di Pasqual Maragall" (Franco Angeli), un interessante saggio sulla figura di uno dei più importanti sindaci di Barcellona che ne ha promosso il rinnovamento e l'assetto in occasione delle olimpiadi del 1992. La città di Barcellona ha una lunga tradizione di movimenti sociali e lotte politiche. Forse per questa ragione la città è stata considerata in molte occasioni un vero e proprio laboratorio di politiche urbane.



Pasqual Maragall, che fu sindaco della città tra il 1982 e il 1997, occupa un posto centrale in questa complessa e affascinante evoluzione urbana. Nipote di uno dei grandi poeti in lingua catalana, militante antifranchista, socialista eterodosso, governò la città durante un periodo di straordinaria trasformazione urbana: gli anni della riabilitazione del Raval e dei grandi interventi di miglioramento della periferia proletaria, dell'apertura della città al mare, dell'operazione urbanistica dei Giochi Olimpici del 1992. Sempre irrequieto, Maragall non volle circoscrivere l'azione del suo operato alla scala locale svolgendo anche un ruolo decisivo nella politica catalana e spagnola.



Fu presidente della Generalitat della Catalogna tra il 2003 e il 2006. In questo periodo promosse nuovamente politiche urbane di vasta portata. Cercò anche di incanalare le relazioni tra Catalogna e Spagna in una prospettiva federale, tanto che conoscere i progressi e i fallimenti di questo periodo è vitale per comprendere l'attuale complessa situazione della politica spagnola. Però Maragall non è stato solo un politico, un uomo d'azione. Nel corso della sua carriera ha costruito un pensiero innovativo sulla città e sulla società. Economista interessato alla teoria classica e al marxismo eterodosso, studioso dei prezzi dei terreni, ha scritto molto sulla metropolizzazione, la segregazione urbana, l'economia e il governo della città.



Il libro propone un viaggio attraverso il pensiero e la traiettoria di Pasqual Maragall. Presenta una prefazione di Ada Colau, sindaca di Barcellona, e una postfazione di Arnaldo Cecchini, professore all'Università di Sassari, che ha assegnato a Pasqual Maragall la laurea honoris causa in urbanistica. Oriol Nel.lo, Geografo e docente universitario è stato per circa dieci anni direttore dell'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcellona. Deputato nel Parlamento della Catalogna dal 1999 al 2003. Dal 2004 è Segretario Generale della Pianificazione della Comunità Autonoma Catalana. È autore di numerosi saggi ed articoli.