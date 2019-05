Condividi | M.V. 23:50 E´ Giancarlo Acciaro, già presidente del Partito Sardo d´Azione e deputato, l´indicazione del presidente Solinas per la poltrona di membro del Consiglio d´amministrazione della Sogeaal di Alghero, la società che gestisce lo scalo aeroportuale Colpo Psd’Az nel Cda Sogeaal



ALGHERO - Colpo del Partito Sardo d'Azione nel Consiglio d'Amministrazione della Sogeaal, la società privata partecipata dalla Regione Sardegna, che gestisce lo scalo aeroportuale di Alghero. E' delle ultime ore l'indicazione ufficiale dei Quattro Mori, per il tramite del presidente della Giunta regionale, Christian Solinas, di Giancarlo Acciaro (nella foto).



Imprenditore e politico Portotorrese, in passato deputato sardista e tutt’ora in prima linea nel partito, siederà per il prossimo triennio nel Cda della società controllata dalla F2i e partecipata per il 28,75% da Regione e Sfirs. Psd'Az che in passato aveva già espresso nelle postazioni di controllo societario (quando tutto il capitale era nelle mani pubbliche) Mauro Giorico.



Acciaro, che dal 2018 guida l'assemblea degli Agenti e Raccomandatari Marittimi della Sardegna (Federagenti), sostituisce nell'organo amministrativo della società diretta dal presidente Roberto Barbieri, Marco Fadda. La scelta di Solinas, che esclude rappresentanti del territorio dalle posizioni di vertice della controllata e non mancherà di alimentare malumori, dovrebbe essere ratificata nelle prossime ore.