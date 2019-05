Condividi | S.O. 12:29 I vini della Cantina di Santa Maria La Palma a Londra alla corte di Gordon Ramsay. L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione con il Forte Village Resort di Pula, che da oltre un anno propone ai suoi ospiti i vini della cantina algherese I vini algheresi alla corte di Gordon Ramsay



ALGHERO - Questa settimana i vini della Cantina Santa Maria La Palma sono stati i protagonisti di una cena organizzata a Londra nel ristorante stellato "Maze", di proprietà di Gordon Ramsay, chef star di fama mondiale, protagonista di trasmissioni televisive ormai celebri come Hell’s Kitchen e MasterChef. L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione con il Forte Village Resort di Pula, che da oltre un anno propone ai suoi ospiti i vini della cantina algherese.



I vini scelti per accompagnare la cena sono stati l’Aragosta Vermentino di Sardegna DOC 2015 e il Cannonau di Sardegna DOC Riserva 2013, due vini prodotti dalla lavorazione delle due uve più tipiche del territorio regionale. Un risultato importante per la Cantina Santa Maria La Palma, società cooperativa che comprende oltre 300 soci impegnati a coltivare circa 700 ettari di vigneti nel nord ovest dell’isola.



«Lavoriamo ogni giorno per promuovere la qualità dei nostri prodotti, frutto di un territorio splendido e del lavoro di tante persone sarde, impegnate a valorizzare la Sardegna stessa. Risultati come questo ci riempiono di orgoglio e soddisfazione e ci fanno ben sperare per il futuro». Commenti ALGHERO - Questa settimana i vini della Cantina Santa Maria La Palma sono stati i protagonisti di una cena organizzata a Londra nel ristorante stellato "Maze", di proprietà di Gordon Ramsay, chef star di fama mondiale, protagonista di trasmissioni televisive ormai celebri come Hell’s Kitchen e MasterChef. L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione con il Forte Village Resort di Pula, che da oltre un anno propone ai suoi ospiti i vini della cantina algherese.I vini scelti per accompagnare la cena sono stati l’Aragosta Vermentino di Sardegna DOC 2015 e il Cannonau di Sardegna DOC Riserva 2013, due vini prodotti dalla lavorazione delle due uve più tipiche del territorio regionale. Un risultato importante per la Cantina Santa Maria La Palma, società cooperativa che comprende oltre 300 soci impegnati a coltivare circa 700 ettari di vigneti nel nord ovest dell’isola.«Lavoriamo ogni giorno per promuovere la qualità dei nostri prodotti, frutto di un territorio splendido e del lavoro di tante persone sarde, impegnate a valorizzare la Sardegna stessa. Risultati come questo ci riempiono di orgoglio e soddisfazione e ci fanno ben sperare per il futuro».