Alghero: Ferrara (M5s) presenta la squadra



ALGHERO – Sabato 18 maggio (alle ore 18), nella sala conferenze di San Francesco, il candidato sindaco ad Alghero per il Movimento 5 Stelle, Roberto Ferrara, presenterà tutti i componenti della lista che lo sosterrà per puntare alla guida della città. Prevista la presenza di Donato Forcillo e Alessandra Todde, candidati alle prossime elezioni europee, dei parlamentari sardi pentastellati, dei Consiglieri regionali e dei sindaci dei Comuni isolani a 5 stelle.



«Sarà un incontro dove noi presenteremo le nostre specificità e le nostre competenze, senza filtri, davanti alla gente», dichiara Ferrara. «Un appuntamento con i nostri elettori».



«Con chi è già convinto di votarci, ma anche per chi vuole capire. Prima di tutto, dovremo convincere le persone ad andare a votare, a non privarsi di quello che è un diritto ed un dovere per tutti i cittadini. Cambiare si può, ma dobbiamo farlo tutti insieme», conclude il candidato sindaco del M5s Alghero.



