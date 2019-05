Condividi | S.O. 10:14 L´evento organizzato da Biking Sardinia e patrocinato dal Comune di Usini, è in programma domenica 26 Maggio. A piedi e in bici fra natura selvaggia e suggestiva Archeo e Bacco tra i canyon di Usini



USINI - L'evento organizzato da Biking Sardinia e patrocinato dal Comune di Usini, è in programma domenica 26 maggio. Un'idea nata dal desiderio di far scoprire i sentieri naturali e suggestivi che circondano il nostro territorio che è anche la nostra casa, luogo ricco di storia, cultura e soprattutto di una natura sorprendente. La professionalità e l'allegria delle guide dell'Associazione Tan-it accompagneranno i partecipanti nell'itinerario trekking, rendendo la giornata una felice esperienza da ricordare, mentre Biking Sardinia si occuperà di fare da guida per i 2 percorsi cicloturistici, uno slow e uno per gli amanti dei chilometri. Commenti USINI - L'evento organizzato da Biking Sardinia e patrocinato dal Comune di Usini, è in programma domenica 26 maggio. Un'idea nata dal desiderio di far scoprire i sentieri naturali e suggestivi che circondano il nostro territorio che è anche la nostra casa, luogo ricco di storia, cultura e soprattutto di una natura sorprendente. La professionalità e l'allegria delle guide dell'Associazione Tan-it accompagneranno i partecipanti nell'itinerario trekking, rendendo la giornata una felice esperienza da ricordare, mentre Biking Sardinia si occuperà di fare da guida per i 2 percorsi cicloturistici, uno slow e uno per gli amanti dei chilometri.