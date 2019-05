Condividi | S.O. 16:22 Giovanni Manos racconterà la produzione artigianale della bottarga di muggine e di tonno e presenterà anche gli altri prodotti realizzati nel suo laboratorio, in particolare gli affumicati di tonno e pesce spada. Appuntamento ad Alghero Slow Food: focus sulla bottarga



ALGHERO - Venerdì 24 maggio (dalle 18), la condotta Slow Food Sassari - Alghero organizza ad Alghero un evento interamente dedicato alla conoscenza della produzione artigianale della bottarga. La bottarga è un alimento costituito dall'ovario di alcune specie ittiche, principalmente muggine e tonno, le cui uova vengono salate ed essiccate con procedimenti tradizionali.



La produzione regionale della bottarga di muggine e di tonno è tipica dell'Oristanese, delle isole di Sant’Antioco e Carloforte, del Cagliaritano e della città di Alghero, che può vantare una tradizione trentennale e la produzione di bottarga anche da altre specie ittiche c.d. minori. Nel segno di questa tradizione, Giovanni Manos, già apprezzato Chef ed esperto conoscitore della cucina regionale, dal 2018 produce la bottarga nel proprio laboratorio artigianale “La Bottega Sarda” e secondo le vecchie ricette della tradizione locale.



Giovanni Manos racconterà la produzione artigianale della bottarga di muggine e di tonno e presenterà anche gli altri prodotti realizzati nel suo laboratorio, in particolare gli affumicati di tonno e pesce spada. A seguire una cena-degustazione con i prodotti del laboratorio presso il Ristorante "Movida". L'evento è realizzato in collaborazione con La Bottega Sarda, Ristorante Movida e le Cantine Vigne Rada Alghero.