Camerada si rialza e va all´attacco

video 15/5/2019 Conoci in cattedra per MayorAlghero «Il primo dovere della politica, a tutti i livelli, è l´ascolto». Mario Conoci per MayorAlghero: la prima volta in consiglio a 30 anni, poi una lunga militanza in movimenti e partiti. Il portacolori del Psd´Az batte la ferrea concorrenza, vince la resistenza degli alleati e stacca il biglietto per la candidatura alla carica di sindaco di Alghero. Con la sua lunga esperienza politica e amministrativa si rivolge ai giovani: ho la fortuna di avere un figlio di 19 anni e penso che vadano coinvolti e ascoltati di più. Poi il pensiero agli animali: sono gli esseri più deboli e come le persone indifese vanno protette.