ALGHERO - Appuntamento storico per la Futsal Alghero che alla sua prima stagione in serie C2 regionale ha centrato l’obiettivo dei play-off dopo aver chiuso la fase regolare al secondo posto nel girone B. Un obiettivo forse impensabile a inizio stagione ma a suon di vittorie e gol la formazione algherese ha chiuso il campionato davanti anche a squadre sulla carta più esperte e attrezzate.



Ora il via ai play-off e la partita in programma domani, sabato 18 maggio, alle 15.30 al Pala Corbia è – come si suol dire – “da dentro o fuori”. Trentadue e compagni affronteranno la quinta classificata del girone A, la South West Sport, che può contare su una maggiore esperienza nel panorama regionale e che nella passata stagione ha militato in serie C1, il massimo campionato sardo. Sarà una gara a turno secco. In caso di parità di punteggio al termine dei due tempi regolamentari, sono previsti due supplementari da cinque minuti ciascuno. Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità, per determinare la squadra vincente si terrà conto della miglior posizione di classifica al termine della regular season.



