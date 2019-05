Condividi | M.P. 21:34 L’Antiquarium apre le porte ai crocieristi della TUI Cruises. Il Museo Archeologico nazionale Antiquarium Turritano e Area archeologica, in previsione dell’arrivo della nave da crociera Mein Schiff L´Antiquarium apre ai crocieristi della Tui Cruises



PORTO TORRES - L’Antiquarium apre le porte ai crocieristi della TUI Cruises. Il Museo Archeologico nazionale Antiquarium Turritano e Area archeologica, in previsione dell’arrivo della nave da crociera Mein Schiff 2, del gruppo turistico Tui Cruises, che approderà a Porto Torres, mercoledì 22 maggio 2019, ha deciso di aprire le porte dell’Area archeologica, di via Ponte Romano 99, ai circa 1900 ospiti dell’imbarcazione della compagnia tedesca. I turisti potranno visitare, attraverso un percorso dedicato e originale, l’Area archeologica di Turris Libisonis, dalle 9 alle 18, in quanto il Museo è chiuso per lavori di ristrutturazione. Il sito culturale, per l’occasione, anticiperà la chiusura settimanale nella giornata di lunedì 20 aprile. Commenti PORTO TORRES - L’Antiquarium apre le porte ai crocieristi della TUI Cruises. Il Museo Archeologico nazionale Antiquarium Turritano e Area archeologica, in previsione dell’arrivo della nave da crociera Mein Schiff 2, del gruppo turistico Tui Cruises, che approderà a Porto Torres, mercoledì 22 maggio 2019, ha deciso di aprire le porte dell’Area archeologica, di via Ponte Romano 99, ai circa 1900 ospiti dell’imbarcazione della compagnia tedesca. I turisti potranno visitare, attraverso un percorso dedicato e originale, l’Area archeologica di Turris Libisonis, dalle 9 alle 18, in quanto il Museo è chiuso per lavori di ristrutturazione. Il sito culturale, per l’occasione, anticiperà la chiusura settimanale nella giornata di lunedì 20 aprile.