«Analisi, laboratorio chiuso da anni»

ALGHERO - «Dopo oltre un mese dalla precedente segnalazione nessuna novità in merito al trasferimento del laboratorio analisi dell’Ospedale Civile di Alghero ultimato da oltre tre anni. Non capiamo le motivazioni che ostacolano il trasferimento nei nuovi locali che, ricordiamo, sono dotati di adeguata sala d’attesa, con servizi igienici, di spazi idonei per il personale e, sopratutto, di ingresso esterno e senza barriere architettoniche».



La denuncia, l'ennesima, giuge direttamente da Stefano Campus e Maria A. Salis, entrambi dirigenti della Cgil Sanità. «Dapprima si è presentato il problema della cabina elettrica, ormai superato da tempo - sottolineano - ora la dotazione di nuovi arredi».



«Tutte motivazione che paiono insufficienti per il mancato trasferimento.

Richiediamo un immediato e fattivo intervento da parte della Direzione Generale, affinché venga attivato il nuovo laboratorio analisi, in modo da porre fine ai disagi per gli utenti ed offrire un servizio funzionale ed agevole alla comunità algherese» concludono i due sindacalisti algheresi.



