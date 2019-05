Condividi | S.O. 9:04 «Il nostro ruolo sarà certamente un ruolo attivo e vorremo, con i nostri alleati e con la sapiente regia del nostro sindaco svolgere la nostra parte per costruire un futuro più solido per Alghero e per i suoi cittadini» Conoci sindaco, FdI soddisfatti



ALGHERO - «É con soddisfazione che accogliamo l’accordo unanime che ha portato alla scelta del candidato a sindaco di Alghero della coalizione di Centro destra, autonomista, sardista e civica. La scelta di Mario Conoci, il nostro candidato a sindaco, costituisce un importante passo avanti che suggella la volontà unanime dell’intera coalizione di superare le differenti posizioni per concentrarsi, finalmente, sulla proposta politica da sottoporre agli algheresi». Queste sono le dichiarazioni di Ennio Ballarini e di Emanuele Beccu rispettivamente coordinatore algherese e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e di Marco Di Gangi, presidente di Azione Alghero che con il partito di Giorgia Meloni costituirà una lista comune per le prossime elezioni comunali algheresi.



