Baseball: Catalana vs Red Jack Grosseto

ALGHERO – Sarà la Red Jack Grosseto l’avversaria di domenica 19 Maggio della Catalana Alghero, impegnata nel campionato di Serie B nazionale di baseball, Girone D. I toscani, che sfideranno sul diamante di Via Emilia i bianco blu, sono attesi nel doppio incontro che vedrà Gara 1 iniziare alle ore 11.00 e Gara 2 alle ore 15.30.



I Red Jack, reduci dalla doppia sconfitta casalinga contro i Lancers di Lastra a Signa, si presenteranno al “Maria Pia” con la voglia di conquistare punti preziosi per la classifica che li vede stabili al quinto posto. Dal canto suo la Catalana vorrà consolidare il secondo posto, dopo la bella vittoria di Domenica scorsa a Salerno, nella trasferta più lunga del campionato, guastata solo dalla pioggia che ha impedito lo svolgimento di Gara 2.



Sul Mary Rosy di Pontecagnano (SA) i ragazzi di Carlos Montoto hanno iniziato la partita schierando Yovany D’Amico come lanciatore partente, che in 6 inning ha confezionato 8 strike out e concesso una solo base su ball e 4 punti agli avversari. Gli ultimi 3 inning sono stati abilmente gestiti da Leonardo D’Amico che ha lasciato immacolato il conteggio punti per i Thunders portando a casa la vittoria.



In fase offensiva ha brillato il venezuelano Josè Gomez con 2 valide, delle quali un doppio, seguito da Zidda autore di una valida da due basi. In fase difensiva la Catalana ha commesso tre errori, contro i cinque dei campani, realizzando anche belle giocate: su tutte l’eliminazione in terza base di Cantarella ad opera dell’esterno destro Alessio Columbu che con un lungo e preciso rilancio ha annullato la giocata offensiva dell’avversario.



Softball – Prima vittoria per la Catalana Essenne Alghero nel campionato di Serie B di Softball. Le ragazze del Manager Gianluca Sotgiu e dei coach Drago, Correddu e Foddai hanno domato, sul diamante algherese, le avversarie della Metropolitan Cagliari in soli 3 inning per manifesta superiorità. Dopo l'iniziale 2 a 0 per le cagliaritane le bianco blu hanno preso il largo nel secondo inning, realizzando ben 16 punti e perfezionando il punteggio con un punto nella terza frazione. Una vittoria di squadra che dona vigore e maggiore consapevolezza di poter affrontare a testa alta il campionato. Domenica la Essenne giocherà in trasferta a Cagliari, nel campo sportivo C.E.P., dove alle 16.30 sfiderà la capolista Cagliari.