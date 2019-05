Condividi | S.O. 9:03 Il portacolori del Tennis Club Alghero, Nicolò Serra si ripete, vincendo la categoria under 14 al Tc Terranova di Olbia. Dopo questi risultati si garantisce il passaggio alla categoria superiore Tc Alghero: Nicolò Serra vince a Olbia



ALGHERO - Dopo la vittoria in doppio all’open di Portotorres in coppia con il cagliaritano Matteo Casula (del tc Margine Rosso), il portacolori del Tennis Club Alghero, Nicolò Serra si ripete, vincendo la categoria under 14 al tc Terranova di Olbia.



Nel suo tabellone composto da 20 atleti, Nicolò dopo un turno agevole batte in sequenza l’atleta di casa Davide Vargiu in 3 set 6/3 4/6 7/6 nei quarti, il torresino Nicola Loriga per 6/1 6/4 in semifinale, e in finale domina col punteggio di 6/1 6/0 l’atleta sassarese del tc Milano 26 Riccardo Volpe.



Dopo questi risultati Nicolò si garantisce il passaggio alla categoria superiore, dalla prossima settimana sarà impegnato nel circuito regionale under 14 a squadre (con avversari da definire) insieme ai compagni Lorenzo Carboni, Gianmarco Cutuli, e Giorgio Alias che si sta riprendendo da un brutto infortunio.



Nella foto: Nicolò Serra Commenti ALGHERO - Dopo la vittoria in doppio all’open di Portotorres in coppia con il cagliaritano Matteo Casula (del tc Margine Rosso), il portacolori del Tennis Club Alghero, Nicolò Serra si ripete, vincendo la categoria under 14 al tc Terranova di Olbia.Nel suo tabellone composto da 20 atleti, Nicolò dopo un turno agevole batte in sequenza l’atleta di casa Davide Vargiu in 3 set 6/3 4/6 7/6 nei quarti, il torresino Nicola Loriga per 6/1 6/4 in semifinale, e in finale domina col punteggio di 6/1 6/0 l’atleta sassarese del tc Milano 26 Riccardo Volpe.Dopo questi risultati Nicolò si garantisce il passaggio alla categoria superiore, dalla prossima settimana sarà impegnato nel circuito regionale under 14 a squadre (con avversari da definire) insieme ai compagni Lorenzo Carboni, Gianmarco Cutuli, e Giorgio Alias che si sta riprendendo da un brutto infortunio.Nella foto: Nicolò Serra