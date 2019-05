Condividi | S.O. 13:13 5 da Alghero, 16 da Cagliari. Ripercussioni anche su due voli mercoledì 22. Lo sciopero è indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Disagi nella giornata di martedì Sciopero Alitalia, cancellati 28 voli



ALGHERO - Raffica di cancellazioni di voli in Sardegna nel giorno dello sciopero del settore del trasporto aereo proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo per l'intera giornata di martedì 21 maggio. Ma le ripercussioni ci saranno anche su due voli mercoledì 22. Sono in tutto 28 i voli cancellati da Alitalia che nell'Isola gestisce il servizio di continuità territoriale tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate.



Da Cagliari salteranno otto collegamenti in partenza ed altrettanti in arrivo; sullo scalo gallurese stop a due voli in partenza e quattro in arrivo a cui si aggiunge l'Olbia-Milano Linate delle 7 del mattino cancellato per mercoledì 22; Su Alghero stop a tre voli in arrivo e ad un volo per Roma domani alle 12.50 e per Milano delle 7, dopodomani. Saranno garantite le fasce protette tra le 7 e le 10 e tra 18 e le 21.



Per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia fa sapere sul proprio sito web di avere attivato «un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l'obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: il 60% dei passeggeri riuscirà a viaggiare nella stessa giornata del 21 maggio». Ma i problemi, inutile dirlo, saranno numerosi con ripercussioni pesanti sui tre scali sardi.