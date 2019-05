Condividi | Red 18:01 In vista dello sciopero di ventiquattro ore del settore del trasporto aereo proclamato da alcune sigle sindacali per domani, la compagnia aerea è stata costretta a cancellare circa la metà dei voli, sia nazionali, sia internazionali, previsti per domani, oltre ad alcuni collegamenti nella serata di oggi e nella prima mattina di mercoledì Sciopero aereo: Alitalia, piano straordinario



ALGHERO – In vista dello sciopero di ventiquattro ore del settore del trasporto aereo proclamato da alcune sigle sindacali per domani, martedì 21 maggio, Alitalia ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi ai propri passeggeri. Infatti, la compagnia aerea è stata costretta a cancellare circa la metà dei voli, sia nazionali, sia internazionali, previsti per domani, oltre ad alcuni collegamenti nella serata di oggi e nella prima mattina di mercoledì 22.



Sul sito internet di Alitalia è disponibile la lista dei collegamenti cancellati. Opereranno invece regolarmente i voli di domani nelle fasce garantite, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Il piano straordinario prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche ed internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: si prevede che il 60percento dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata.



La compagnia invita i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare a questa sera a mercoledì mattina a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito dell'Alitalia, telefonando al numero verde 800/650055 (dall’Italia) o al +3906/65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio dove è stato acquistato il biglietto. Inoltre, sul sito sono pubblicate informazioni sulle modalità di riprotezione che prevedono il rimborso del biglietto o la possibilità di cambiare il proprio volo senza alcuna penale fino a martedì 28 maggio. Commenti ALGHERO – In vista dello sciopero di ventiquattro ore del settore del trasporto aereo proclamato da alcune sigle sindacali per domani, martedì 21 maggio, Alitalia ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi ai propri passeggeri. Infatti, la compagnia aerea è stata costretta a cancellare circa la metà dei voli, sia nazionali, sia internazionali, previsti per domani, oltre ad alcuni collegamenti nella serata di oggi e nella prima mattina di mercoledì 22.Sul sito internet di Alitalia è disponibile la lista dei collegamenti cancellati. Opereranno invece regolarmente i voli di domani nelle fasce garantite, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Il piano straordinario prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche ed internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata: si prevede che il 60percento dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata.La compagnia invita i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare a questa sera a mercoledì mattina a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito dell'Alitalia, telefonando al numero verde 800/650055 (dall’Italia) o al +3906/65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio dove è stato acquistato il biglietto. Inoltre, sul sito sono pubblicate informazioni sulle modalità di riprotezione che prevedono il rimborso del biglietto o la possibilità di cambiare il proprio volo senza alcuna penale fino a martedì 28 maggio.