Condividi | Red 19:06 Domenica emozionante sui campi di Maria Pia: i ragazzi di capitan Di Meo hanno battuto 4-3 al doppio di spareggio il Su Planu e si sono qualificati per la finale del campionato regionale di serei c maschilea squadre. Domenica 26, sfideranno il Tc Terranova per il titolo isolano e per il pass ai play-off nazionali Tc Alghero: è finale



ALGHERO - Domenica emozionante sui campi di Maria Pia: i ragazzi di capitan Di Meo hanno battuto 4-3 al doppio di spareggio il Su Planu e si sono qualificati per la finale del campionato regionale di serie C maschile a squadre. Domenica 26 maggio, sfideranno il Tc Terranova per il titolo isolano e per conquistare il pass ai play-off nazionali.



Artefici della vittoria Michele Fois e Giacomo Dambrosi, che hanno portato i quattro punti locali: nel singolare, Fois ha battuto 6-3 7-5 Piredda, Dambrosi ha regolato 6-3 6-1 Nicolini, nel primo doppio la coppia algherese ha superato 6-0 6-4 Piredda/Nicolini e, nel doppio decisivo, 6-3 6-2 su Visioli/Nicolini. I punti selargini sono arrivati grazie a Visioli (7-5 6-2 a Gabriele Paolini), Zingrillo (6-2 4-6 6-4 a Lorenzo Carboni) ed al doppio Visioli/Zingrillo (3-6 6-4 10-8 su Carboni/Paolini).



Negli altri campionati a squadre, sconfitta casalinga per i ragazzi della D3, 1-3 contro l’Accademia Sassari: unica vittoria da parte di Niccolò Carta su Gigliotti, mentre hanno perso Gianmarco Cutuli (contro Poddighe), Nicolò Serra (contro Piga) e il doppio Carta/Ruiu (contro Piga/Poddighe). Terza vittoria consecutiva per le ragazze della D2 che, capitanate dalla maestra Barbara Galletto, hanno vinto 0-3 sui campi del Tc Tempio: vittorie per Anastasia Ogno su Pitzalis, per Marta Cau su Tamponi e per Ogno/Ingrao su Pitzalis/Tamponi. Seconda vittoria per l’Over50 maschile capitanata da Antonio Sechi). Dopo la vittoria a San Gavino Monreale, successo casalingo contro il Tc Carbonia per 3-0, grazie alle vittorie di Matteo Sori su Ennas, Calogero Ingrao su Pasqui e Andreetto/Piras su Ennas/Pasqui. Sabato 25 maggio, altro impegno casalingo contro il Tc Cagliari.



Nella foto: Giacomo Dambrosi e Michele Fois Commenti ALGHERO - Domenica emozionante sui campi di Maria Pia: i ragazzi di capitan Di Meo hanno battuto 4-3 al doppio di spareggio il Su Planu e si sono qualificati per la finale del campionato regionale di serie C maschile a squadre. Domenica 26 maggio, sfideranno il Tc Terranova per il titolo isolano e per conquistare il pass ai play-off nazionali.Artefici della vittoria Michele Fois e Giacomo Dambrosi, che hanno portato i quattro punti locali: nel singolare, Fois ha battuto 6-3 7-5 Piredda, Dambrosi ha regolato 6-3 6-1 Nicolini, nel primo doppio la coppia algherese ha superato 6-0 6-4 Piredda/Nicolini e, nel doppio decisivo, 6-3 6-2 su Visioli/Nicolini. I punti selargini sono arrivati grazie a Visioli (7-5 6-2 a Gabriele Paolini), Zingrillo (6-2 4-6 6-4 a Lorenzo Carboni) ed al doppio Visioli/Zingrillo (3-6 6-4 10-8 su Carboni/Paolini).Negli altri campionati a squadre, sconfitta casalinga per i ragazzi della D3, 1-3 contro l’Accademia Sassari: unica vittoria da parte di Niccolò Carta su Gigliotti, mentre hanno perso Gianmarco Cutuli (contro Poddighe), Nicolò Serra (contro Piga) e il doppio Carta/Ruiu (contro Piga/Poddighe). Terza vittoria consecutiva per le ragazze della D2 che, capitanate dalla maestra Barbara Galletto, hanno vinto 0-3 sui campi del Tc Tempio: vittorie per Anastasia Ogno su Pitzalis, per Marta Cau su Tamponi e per Ogno/Ingrao su Pitzalis/Tamponi. Seconda vittoria per l’Over50 maschile capitanata da Antonio Sechi). Dopo la vittoria a San Gavino Monreale, successo casalingo contro il Tc Carbonia per 3-0, grazie alle vittorie di Matteo Sori su Ennas, Calogero Ingrao su Pasqui e Andreetto/Piras su Ennas/Pasqui. Sabato 25 maggio, altro impegno casalingo contro il Tc Cagliari.Nella foto: Giacomo Dambrosi e Michele Fois