Si è svolta ad Uri la Coppa Sardegna Csen, gara valida per la qualificazione alla Coppa Italia Csen in programma a novembre a Montecatini. La società algherese ha centrato il quarto posto nel Kata e la Coppa di Kumite Martial Gym ancora sugli scudi



ALGHERO - Si è svolta ad Uri la Coppa Sardegna Csen, gara valida per la qualificazione alla Coppa Italia Csen in programma a novembre a Montecatini. La Martial Gym di Alghero ha partecipato raggiungendo risultati eccellenti: quarto posto nel Kata e la Coppa di Kumite. Bravissimi gli atleti capitanati da Cecilia Gobbino, che si sono qualificati per la Coppa Italia. I baby karateca, che si allenano nella palestra di Via Vittorio Emanuele 113, hanno dato prova di tecnica e determinazione e lasciano ben sperare in futuri campioni che, se continueranno ad allenarsi con costanza, potranno raggiungere i livelli della loro maestra.