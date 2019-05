Condividi | Red 12:16 Giovedì sera, lo scrittore sarà ospite della Libreria Cyrano di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare, accompagnato dal giornalista Costantino Cossu, il suo nuovo libro “Isolitudini”, appena pubblicato da “La Nave di Teseo” Libri: Massimo Onofri ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 23 maggio, alle 19.30, Massimo Onofri sarà ospite della Libreria Cyrano di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare, accompagnato dal giornalista Costantino Cossu, il suo nuovo libro “Isolitudini”, appena pubblicato da “La Nave di Teseo”. Il libro è un atlante sconfinato di isole reali ed immaginarie, scritto con curiosità e leggerezza da un viaggiatore che ama i libri e le storie che essi raccontano.



Tra critica, saggio e narrazione, un atlante da tenere a portata di mano, e da consultare ogni volta che si è incalzati da un desiderio, una nostalgia e una fantasia, da gustare a poco a poco o approfondire in lunghe ore di lettura sognante. Sempre sollecitati e guidati da scrittori, artisti, protagonisti della storia culturale di ogni tempo e di ogni luogo. Si parte dalla Grecia, nel nome di Lord Byron e di Leonard Cohen, per un lungo viaggio sulla rotta di Magellano ed oltre: dagli estremi poli narrati da Edgar Allan Poe agli euforici e tristi tropici, dai mari del nord e quelli del sud. Attraversando gli oceani dei cinque continenti e la storia del Mediterraneo, toccando l’India di Tagore come le isole immaginarie di Swift e Verne, in compagnia di Houellebecq, Defoe, Douglas, Sebald, Melville, Le Clézio, Saramago, Salgari, Pirandello, Walcott, Mansfield, Aleramo e molti altri grandi e sconosciuti avventurieri di mare e di scrittura.



Onofri insegna Letteratura italiana contemporanea all’Università degli studi di Sassari. Collabora con “Avvenire”, “Il Sole 24 ore”, “L’Indice dei Libri del mese” e “Nuovi argomenti”. È nella redazione di “Paragone-letteratura”. Ha pubblicato, tra l’altro, “Storia di Sciascia” (1994-2004), “La ragione in contumacia. La critica militante ai tempi del fondamentalismo” (2007, Premio Brancati per la saggistica), “Recensire. Istruzioni per l’uso” (2008), “Il suicidio del socialismo. Inchiesta su Pellizza da Volpedo” (2009), “L’epopea infranta. Retorica e antiretorica per Garibaldi” (2011, Premio De Sanctis per l’Unità d’Italia), “Passaggio in Sardegna” (2015) e “Passaggio in Sicilia” (2016, Premio letterario Porta d’Oriente).



Nella foto: Massimo Onofri Commenti ALGHERO - Giovedì 23 maggio, alle 19.30, Massimo Onofri sarà ospite della Libreria Cyrano di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare, accompagnato dal giornalista Costantino Cossu, il suo nuovo libro “Isolitudini”, appena pubblicato da “La Nave di Teseo”. Il libro è un atlante sconfinato di isole reali ed immaginarie, scritto con curiosità e leggerezza da un viaggiatore che ama i libri e le storie che essi raccontano.Tra critica, saggio e narrazione, un atlante da tenere a portata di mano, e da consultare ogni volta che si è incalzati da un desiderio, una nostalgia e una fantasia, da gustare a poco a poco o approfondire in lunghe ore di lettura sognante. Sempre sollecitati e guidati da scrittori, artisti, protagonisti della storia culturale di ogni tempo e di ogni luogo. Si parte dalla Grecia, nel nome di Lord Byron e di Leonard Cohen, per un lungo viaggio sulla rotta di Magellano ed oltre: dagli estremi poli narrati da Edgar Allan Poe agli euforici e tristi tropici, dai mari del nord e quelli del sud. Attraversando gli oceani dei cinque continenti e la storia del Mediterraneo, toccando l’India di Tagore come le isole immaginarie di Swift e Verne, in compagnia di Houellebecq, Defoe, Douglas, Sebald, Melville, Le Clézio, Saramago, Salgari, Pirandello, Walcott, Mansfield, Aleramo e molti altri grandi e sconosciuti avventurieri di mare e di scrittura.Onofri insegna Letteratura italiana contemporanea all’Università degli studi di Sassari. Collabora con “Avvenire”, “Il Sole 24 ore”, “L’Indice dei Libri del mese” e “Nuovi argomenti”. È nella redazione di “Paragone-letteratura”. Ha pubblicato, tra l’altro, “Storia di Sciascia” (1994-2004), “La ragione in contumacia. La critica militante ai tempi del fondamentalismo” (2007, Premio Brancati per la saggistica), “Recensire. Istruzioni per l’uso” (2008), “Il suicidio del socialismo. Inchiesta su Pellizza da Volpedo” (2009), “L’epopea infranta. Retorica e antiretorica per Garibaldi” (2011, Premio De Sanctis per l’Unità d’Italia), “Passaggio in Sardegna” (2015) e “Passaggio in Sicilia” (2016, Premio letterario Porta d’Oriente).Nella foto: Massimo Onofri