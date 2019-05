video Condividi | S.O. 18:00 Prima uscita pubblica per il Centrosinistra ad Alghero, che ritrova unità e coesione dopo molti anni. Un lungo elenco di opere realizzate e problemi risolti: dalla differenziata al 68percento al decoro cittadino, fino ai grandi eventi internazionali di casa nella Riviera del corallo ed ai grandi passi avanti compiuti in favore della famiglia. Le parole di Mario Bruno e Mario Salis «Uniti contro la vecchia politica»



ALGHERO - C'è un dato su tutti che all'incontro odierno con la stampa del sindaco uscente Mario Bruno è stato più e più volte sottolineato e rimarcato (seppur senza mai nominare nessuno): Conoci, Tedde, Usai, Salvatore, Pirisi, Salaris, Ballarini, Muroni, Pintus, Fois, Zanetti e si potrebbe continuare a lungo, sono gli stessi che ad Alghero hanno amministrato per oltre un decennio. Da qui uno slogan che sembra un monito, una convinzione e una speranza insieme: «Uniti e forti contro la vecchia politica». E' quanto ribadito questa mattina (martedì), nel corso della conferenza stampa di presentazione della candidatura del primo cittadino e dell'incontro pubblico in programma venerdì 24 maggio, alle 18, nella sala convegni del Chiostro di San Francesco.



Presenti tutti i referenti della Coalizione civica di Centrosinistra, che alle Amministrative algheresi «si ripresenta unita e coesa, forte e determinata. Una Coalizione in grado di vincere la campagna elettorale, ma soprattutto affrontare con determinazione e professionalità l'impegno amministrativo per i prossimi anni», hanno sottolineato Bruno, il segretario cittadino del Pd Mario Salis (Pd) e la consigliera comunale uscente Giusy Piccone (Sinistra in Comune). «Abbiamo creato una città più produttiva, più pulita e più bella. L'abbiamo fatto tutti insieme, mettendo le basi ad un progetto che oggi è sotto gli occhi di tutti. Lo abbiamo fatto perchè amiamo Alghero e vogliamo continuare a farlo, perchè crediamo che il duro lavoro porta sempre buoni risultati».



