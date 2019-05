Condividi | Mariangela Pala 18:56 Tutti in fila per la passeggiata ecologica all’insegna del rispetto dell’ambiente, della natura e del cibo sano. Oltre 150 bambini delle classi seconde e terze della scuola elementare Borgona Passeggiata ecologica per 150 studenti del Borgona



PORTO TORRES - Tutti in fila per la passeggiata ecologica all’insegna del rispetto dell’ambiente, della natura e del cibo sano. Oltre 150 bambini delle classi seconde e terze della scuola elementare Borgona dell’Istituto comprensivo 1, questa mattina si sono radunati davanti alla spiaggia di Balai per partecipare alla camminata ecologica allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto dell’ambiente.



Un percorso tra slogan e cartelloni colorati, che li ha portati ad attraversare la pista ciclabile fino al raccordo con via Tramontana e lungo viale Delle Vigne. Così hanno raggiunto la scuola media Brunelleschi dove sono stati coccolati dagli studenti che hanno accolto i colleghi più piccoli coinvolgendoli in attività ludiche e sportive.



Il tutto è terminato con una deliziosa merenda nel cortile dell’Istituto, dove un tavolo è stato apparecchiato per l’occasione con tante prelibatezze, tra frutta colorata, miele e marmellata spalmati sui panini e tanta verdura. Commenti PORTO TORRES - Tutti in fila per la passeggiata ecologica all’insegna del rispetto dell’ambiente, della natura e del cibo sano. Oltre 150 bambini delle classi seconde e terze della scuola elementare Borgona dell’Istituto comprensivo 1, questa mattina si sono radunati davanti alla spiaggia di Balai per partecipare alla camminata ecologica allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto dell’ambiente.Un percorso tra slogan e cartelloni colorati, che li ha portati ad attraversare la pista ciclabile fino al raccordo con via Tramontana e lungo viale Delle Vigne. Così hanno raggiunto la scuola media Brunelleschi dove sono stati coccolati dagli studenti che hanno accolto i colleghi più piccoli coinvolgendoli in attività ludiche e sportive.Il tutto è terminato con una deliziosa merenda nel cortile dell’Istituto, dove un tavolo è stato apparecchiato per l’occasione con tante prelibatezze, tra frutta colorata, miele e marmellata spalmati sui panini e tanta verdura.