Ordine pubblico: locale chiuso a Nuoro

NUORO - Il questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci ha disposto la sospensione della licenza per la gestione del circolo privato culturale ricreativo “Jana”, in Via Santa Barbara 11. Il provvedimento, notificato questa mattina (mercoledì), è stato adottato dalla Questura in quanto, in più circostanze, è stata accertata nel locale la presenza di persone pericolose, gravate da precedenti di polizia, nonché il verificarsi di fatti reato avvenuti all’interno e all’esterno del circolo.



Inoltre, in più occasioni, si è reso necessario l'intervento della Polizia a seguito di chiamata al 113, per segnalazioni di schiamazzi notturni imputabili agli avventori del locale, musica alta e disturbi alla quiete pubblica. Durante uno dei controlli effettuati nel locale, è stata arrestata una ragazza per resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il provvedimento inibitorio ha la durata di cinque giorni a partire da oggi.