Anziano truffato: denuncia a Barisardo

BARISARDO - Da qualche giorno, nelle pagine e nelle chat di vari social network alcuni utenti segnalavano alla collettività la presenza in Ogliastra di “un truffatore seriale che si spaccia per arrotino, aggiusta-tutto ambulante che riesce tramite la sua pluri-esperienza criminale a farvi il lavaggio del cervello, ad introdursi dentro casa al solo fine di estorcervi soldi”. La segnalazione proseguiva dicendo che “questa mattina è stato avvistato ad Ardali, Lotzorai, Tortolì e purtroppo è riuscito nel suo intento Ha diversi fogli di via da molti Comuni sardi e ora ha ben pensato di truffare diverse persone in Ogliastra. Si tratta di un siciliano (di etnia rom) che gira con una Ford Ka di colore azzurro”.



Il 9 maggio, nonostante gli avvertimenti apparsi sul web, l’uomo è riuscito a raggirare un 84enne di Barisardo, facendogli credere un pericolo immaginario relativo alla sua cucina e, una volta entrato nell’abitazione, senza apportare alcuna modifica al piano cottura, si è fatto consegnare fraudolentemente dalla vittima 730euro in contanti. L’uomo, un 43enne catanese appartenente all’etnia rom dei camminanti, è stato rintracciato dai militari della locale Stazione in una frazione di Villanova Strisaili, mentre cercava di approcciare una potenziale vittima.



