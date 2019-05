video Condividi | Red 17:34 Fino a domenica, la Beach Arena sulla spiaggia San Giovanni sarà teatro della Coppa Italia di Beach soccer. Alghero, ancora protagonista, si candida per ospitare i Mondiali. Questa mattina, conferenza stampa di presentazione a Lo Quarter Beach soccer: Coppa Italia ad Alghero



ALGHERO - Il primo evento ufficiale della stagione del beach soccer andrà in scena da oggi (mercoledì), a domenica 26 maggio alla Beach Arena di Alghero. Come di consueto, la Coppa Italia targato Figc-Lega Nazionale Dilettanti apre la stagione federale della disciplina. Dopo la felice e fortunata esperienza dell’Europeo 2018, la “piccola Barcellona” ospita il primo evento ufficiale della Serie A 2019.



Da oggi a domenica, diciotto squadre del Campionato Lnd si sfideranno per conquistare il primo titolo stagionale di una competizione che prevede una nuova formula rispetto al passato. Le squadre partecipanti sono state divise in tre fasce secondo il piazzamento della Coppa 2018, ed in modo residuale sulla classifica degli scorsi Campionati di serie A e B.



I club di prima fascia accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le società di seconda fascia sfideranno quelle di terza nel turno preliminare in programma questa sera, per stabilire chi si qualificherà per il tabellone principale e chi si giocherà le partite di andata e ritorno valide per il 17esimo ed il 18esimo posto. Anche gli accoppiamenti del turno preliminare sono stati stabiliti secondo i criteri delle tre fasce del ranking. Società prima fascia: Catania, Terracina, Viareggio, Canalicchio Catania, Cagliari, Vastese, Palazzolo, Noname Nettuno, Sambenedettese, Pisa, Lamezia, Napoli, Sicilia e Romagna. Seconda fascia: Ecosistem Catanzaro e Atletico Licata. Terza fascia: Genova e Virtus Entella.



Ecco il programma integrale

Turno Preliminare–mercoledì 22 maggio

P1) Atletico Licata-Genova (ore 16.45)

P2) Ecosistem Catanzaro-Virtus Entella (18)



Tabellone principale

Prima giornata-giovedì 23

Gara 1: NoName Nettuno-Sambenedettese (ore 16.45, campo 2)

Gara 2: Sport Palazzolo-Pisa (10.30)

Gara 3: Vastese-Lamezia Terme (11.45)

Gara 4: Cagliari-Napoli (18)

Gara 5: Canalicchio Catania-Sicilia (13)

Gara 6: Viareggio-Romagna (14.15)

Gara 7: Terracina-Vincente P2 (15.30)

Gara 8: Catania-Vincente P1 (16.45)

Finale 17esimo-18esimo posto: perdente P1–Perdente P2 (15.30, campo 2)



Seconda giornata-venerdì 24

Gara 9: perdente gara 1-perdente gara 8 (ore 10.30)

Gara 10: perdente gara 2-perdente gara 7 (14.15, campo 2)

Gara 11: perdente gara 3-perdente gara 6 (13, campo 2)

Gara 12: perdente gara 4-perdente gara 5 (11.45)

Gara 13: vincente gara 4-vincente gara 5 (18)

Gara 14: vincente gara 3-vincente gara 6 (14.15)

Gara 15: vincente gara 2–vincente gara 7 (15.30)

Gara 16: vincente gara 1–vincente gara 8 (16.45)

Finale 17esimo-18esimo posto: perdente P2–perdente P1 (11.45, campo 2)



Terza giornata-sabato 25

Gara 17: perdente gara 9-perdente gara 12 (ore 10.30, campo 2)

Gara 18: perdente gara 10–perdente gara 11 (14.15, campo 2)

Gara 19: vincente gara 9-vincente gara 12 (11.45)

Gara 20: vincente gara 10–vincente gara 11 (10.30)

Gara 21: perdente gara 14-perdente gara 15 (14.15)

Gara 22: perdente gara 13-perdente gara 16 (15.30)

Gara 23: vincente gara 14-vincente gara 15 (16.45)

Gara 24: vincente gara 13–vincente gara 16 (18)



Giornata finale-domenica 26 (orari da definire in base alle esigenze televisive)

Finale 15esimo-16esimo posto: perdente gara 17-perdente gara 18

Finale 13esimo-14esimo posto: vincente gara 17-vincente gara 18

Finale 11esimo-12esimo posto: perdente gara 19–perdente gara 20

Finale nono-decimo posto: vincente gara 19-vincente gara 20

Finale settimo-ottavo posto: perdente gara 21–perdente gara 22

Finale quinto-sesto posto: vincente gara 21-perdente gara 22

Finale terzo-quarto posto: perdente gara 23–perdente gara 24

Commenti

• Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV