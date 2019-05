Condividi | Red 0:03 Vittoria per 87-92 al PalaPentassuglia con dedica all´ex presidente Dino Milia, deceduto ieri. Per il Banco di Sardegna Sassari è il 12esimo successo di fila in Lba, 19esimo risultato utile consecutivo Dinamo in semifinale: 3-0 al Brindisi



SASSARI - La Dinamo sbanca il PalaPentassuglia per 87-92 con dedica all'ex presidente Dino Milia, deceduto martedì



Moraschini e difesa, il match si apre con una Brindisi concentrata. Il Banco non trema dopo il primo errore e lo dimostra con uno 0-12 di parziale positivo ed un Thomas da 9punti ed il 100percento al tiro. Sul 9-21 al 7', firmato Carter, Vitucci chiama il minuto. L’Happy casa esce bene dal timeout e piazza un controparziale di 7-0, Cooley argina l’offensiva pugliese, secondo fallo di Brown, Smith in cabina di regia gestisce, Gaffney chiude la prima frazione sul 18-24. Pierre ed il trio italiano a stringere la maglie della difesa, il Banco costruisce il +10 al 13’, i padroni di casa si riportano sotto con i punti di Greene e Brown, la Dinamo spreca per due volte i 12punti di vantaggio e va negli spogliatoi sul 42-43, con gli uomini di Vitucci che tornano sotto grazie alla difesa e ad un Gaffney determinante, Smith con tre falli ed un solo rimbalzo offensivo catturato incidono negativamente sulla seconda frazione biancoblu.



Al rientro dall'intervallo lungo, duello Banks-Cooley al tiro, Thomas rompe gli equilibri e firma il 47-49 al 22’, Dinamo con percentuali straordinarie nel pitturato: 20/26. Gaffney si conferma il migliore tra i pugliesi e riporta i suoi ad un solo possesso, sul 58-61. La Dinamo ricaccia indietro l’Happy casa con le triple di Spissu e Pierre e sul 60-67 costringe al timeout Vitucci. Ancora una volta i biancoblu non conservano il vantaggio e con un 5-0 di parziale al 30’ è 65-67. Spissu piazza la bomba del 71-75, il Banco deve fare i conti con il quarto fallo di Thomas a 6’ dal termine, Brindisi non molla e sul -2 coach Pozzecco decide di pensarci su. Banks trascina i suoi fino all'83-81, ma Smith e Cooley (con falli) firmano un parziale di 0-5, 83-86 ad 1’30” dal termine. Guerra di nervi e lotteria dei liberi, la chiude Spissu con un 2/2 che vale l’87-92 finale. È semifinale, con un secco 3-0 i sassaresi chiudono la serie ed attendono di sapere chi sarà la sfidante tra Avellino e Milano.



HAPPY CASA BRINDISI-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 87-92:

HAPPY CASA BRINDISI: Banks 25, Rush 6, Gaffney, Zanelli 4, Orlandino ne, Guido ne, Moraschini 9, Greene 10, Cazzolato ne, Chappell 7, Taddeo ne, Brown 10. Coach Francesco Vitucci.

