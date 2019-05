Condividi | Red 7:08 La locale Guardia costiera blocca in porto un’altra nave che non rispetta gli standard minimi di sicurezza previsti dalle normative internazionali: è la motonave Sea Music, battente bandiera moldava Sicurezza: nave fermata ad Oristano



ORISTANO - Continuano incessanti i controlli dei militari della Capitaneria di porto di Oristano alle navi che scalano il porto, per garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino. Lunedì, il personale che opera per assicurare la regolarità della operazioni commerciali e la sicurezza in porto ha notato che la Sea Music, motonave battente bandiera della Repubblica di Moldavia, era stata sovraccaricata al porto di partenza e, conseguentemente, aveva scalato il porto di Oristano con un’immersione superiore a quella consentita.



Gli ulteriori accertamenti svolti hanno fatto appurare che, effettivamente, l’unità aveva navigato con la linea che demarca la massima immersione della nave consentita (il cosiddetto “occhio di Plimsoll”), completamente sommersa. Prontamente, è stato allertato il Nucleo “Port state control”, che si è tempestivamente recato a bordo dell’unità e, accertata la violazione, ha sanzionato il comandante del cargo con un verbale amministrativo per un importo pari a 458euro. La nave è stata quindi sottoposta ad ispezione più approfondita martedì, riscontrandosi una serie di violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia dell'ambiente marino ed inadeguate condizioni di vita e di lavoro a bordo.



In particolare, le violazioni alle norme di sicurezza hanno determinato l’immediato fermo della nave, sottoposta ad un provvedimento di “detenzione”, che impone la completa rettifica delle deficienze appurate prima che l’unità possa riprendere la navigazione verso lo scalo successivo. La nave Sea Music, con lunghezza complessiva di 116metri e 5392tonnellate di stazza lorda, era arrivata ad Oristano martedì pomeriggio, proveniente dal porto spagnolo di Ceuta, per scaricare 3500tonnellate di silicato di ferro. Commenti ORISTANO - Continuano incessanti i controlli dei militari della Capitaneria di porto di Oristano alle navi che scalano il porto, per garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino. Lunedì, il personale che opera per assicurare la regolarità della operazioni commerciali e la sicurezza in porto ha notato che la Sea Music, motonave battente bandiera della Repubblica di Moldavia, era stata sovraccaricata al porto di partenza e, conseguentemente, aveva scalato il porto di Oristano con un’immersione superiore a quella consentita.Gli ulteriori accertamenti svolti hanno fatto appurare che, effettivamente, l’unità aveva navigato con la linea che demarca la massima immersione della nave consentita (il cosiddetto “occhio di Plimsoll”), completamente sommersa. Prontamente, è stato allertato il Nucleo “Port state control”, che si è tempestivamente recato a bordo dell’unità e, accertata la violazione, ha sanzionato il comandante del cargo con un verbale amministrativo per un importo pari a 458euro. La nave è stata quindi sottoposta ad ispezione più approfondita martedì, riscontrandosi una serie di violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia dell'ambiente marino ed inadeguate condizioni di vita e di lavoro a bordo.In particolare, le violazioni alle norme di sicurezza hanno determinato l’immediato fermo della nave, sottoposta ad un provvedimento di “detenzione”, che impone la completa rettifica delle deficienze appurate prima che l’unità possa riprendere la navigazione verso lo scalo successivo. La nave Sea Music, con lunghezza complessiva di 116metri e 5392tonnellate di stazza lorda, era arrivata ad Oristano martedì pomeriggio, proveniente dal porto spagnolo di Ceuta, per scaricare 3500tonnellate di silicato di ferro.