video Condividi | P.P. 10:00 Sartore, Daga, Cacciotto triplete per Bruno



Provenienti da esperienze politiche differenti, gli ex consiglieri Pietro Sartore, Enrico Daga e Raimondo Cacciotto ancora in campo a sostegno della candidatura a sindaco di Mario Bruno in occasione delle imminenti elezioni del 16 giugno ad Alghero. Le loro parole alla presentazione della coalizione alla stampa. Impegno, serietà e competenza a disposizione della città Provenienti da esperienze politiche differenti, gli ex consiglieri Pietro Sartore, Enrico Daga e Raimondo Cacciotto ancora in campo a sostegno della candidatura a sindaco di Mario Bruno in occasione delle imminenti elezioni del 16 giugno ad Alghero. Le loro parole alla presentazione della coalizione alla stampa. Impegno, serietà e competenza a disposizione della città • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV