ALGHERO – Venerdì 24 maggio, alle 19, nella Sala conferenze della Cantina sociale di Santa Maria la Palma, verrà presentato il volume “Oltre l’orizzonte. Ricordi di frammenti di vita” di Giovanni Antonio Farris. Nel libro, di carattere prettamente autobiografico, l’autore racconta momenti e fatti della sua fanciullezza vissuta in parte nelle campagne della Nurra ed in parte ad Alghero e tutte le difficoltà incontrate per poter studiare, sogno coltivato fin dalla seconda elementare.



Il libro, oltre ad una cerchia più ristretta di familiari ed amici è rivolta a tanti ragazzi, per dire loro «Non fermatevi sul sentiero che altri hanno tracciato per voi! Tutti ce la possiamo fare a trasformare i nostri sogni in progetti di vita. Avere il coraggio di andare oltre l’orizzonte, perché anche oltre l’orizzonte è possibile incontrare e realizzare tante cose meravigliose».



