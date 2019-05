Condividi | M.P. 14:49 È stata pubblicata nella home page del sito web del Comune, nella sezione “Avvisi e Scadenze”, la documentazione del progetto “La famiglia cresce”, gestito in ambito PLUS Porto Torres, Plus: domande entro il 7 giugno



PORTO TORRES - Pubblicata tutta la documentazione del progetto "La famiglia cresce", gestito in ambito Plus, che prevede un sostegno economico a favore di nuclei numerosi di cui alla D.G.R. 8/64 del 19.02.2019. Sono ammissibili al contributo i nuclei familiari, anche monogenitoriali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione. Questi i requisiti: quattro o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni compiuti alla data di presentazione della domanda; reddito, calcolato secondo il metodo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ai trentamila euro. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 giugno all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres o spedite alla seguente casella Pec: servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it.