L’Alberghiero di Alghero presenta i corsi serali

ALGHERO - L’Istituto Alberghiero “E.Lussu” di Alghero presenta la sua offerta formativa serale rivolta ad un pubblico trasversale, dai più giovani agli adulti: porte aperte a chi desidera studiare ed imparare una nuova professione. La proposta dell’Istituto consiste in un percorso di studi dedicato a ristorazione, sala e vendita, grazie al quale conseguire il diploma di tecnico dei servizi della ristorazione. L’offerta formativa sarà presentata durante uno speciale Open day previsto per lunedì 27 maggio, dalle 16 alle 21, organizzato nella campagna di comunicazione #ScegliAlberghiero e #AlberghieroSerale. Durante l’Open day, sarà possibile avere indicazioni sul percorso di studi personalizzato ed assistere ad alcune attività di ampliamento dell’offerta formative (le persone interessate alla frequenza del corso di studi possono prenotare per avere accesso).



Il programma della giornata prevede, dalle 16 alle 17.30, analisi sensoriale ed abbinamento miele-formaggi-vini; dalle 17.30 alle 19, degustazioni tecniche dei vini; dalle 19 alle 21, principali caratteristiche delle farine per la creazione di pizze, tecniche di impasto e degustazione. Le degustazioni dell’Open day sono aperte a tutti gli interessati ai corsi, su prenotazione. Per ulteiori informazioni e prenotazioni, si può telefonare alla Segreteria alunni al numero 079/981745 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e dal lunedì al giovedì, dalle 14 alle 17.30. Ai corsi serali dell’Istituto Alberghiero possono partecipare tutti: giovani che desiderano prendere il diploma o che si trovano senza occupazione, adulti desiderosi di imparare una nuova professione, persone che hanno già un lavoro ma vogliono seguire una passione: il corso viene costruito sulle esigenze personali e lavorative del singolo allievo e ha una durata variabile dai tre ai cinque anni. Il percorso professionale sarà caratterizzato da lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche che si svolgono in laboratori all'avanguardia, dotati di moderne attrezzature.



I corsi di studi dell'Alberghiero, nel corso degli ultimi anni, hanno formato professionisti d'eccellenza, capaci di intraprendere carriere ricche di soddisfazioni. Tra gli ex alunni di maggiore successo si possono citare Simone Tondo, classe 1988, stella Michelin con il suo Bistrot Racines, a Parigi; Cristiano Andreini, ex studente, anch'egli stella Michelin; Luigi Pomata e Roberto Petza, chef sardi entrambi premiati con una stella Michelin; Raffaele Solinas, apprezzatissimo chef oggi di casa a New York; Cristian Carminati, director of food and beverage nel prestigioso Sofitel Bangkok Su-khumvit, a Bangkok, e tanti altri manager e chef, che hanno realizzato e stanno realizzando una brillante carriera. L'iscrizione ai corsi serali dell'Istituto Alberghiero è possibile fino a venerdì 31 maggio.