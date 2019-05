Condividi | Red 20:06 L’uomo era destinatario dell’ordine di carcerazione in relazione alla condanna di due anni e nove mesi di reclusione per reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti Teti: arrestato 40enne



TETI - I Carabinieri della Stazione di Teti hanno tratto in arresto un 40enne, già noto alle Forze dell'ordine, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica nel Tribunale di Oristano. L’uomo era destinatario dell’ordine di carcerazione in relazione alla condanna di due anni e nove mesi di reclusione per reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.



I militari della locale Stazione hanno rintracciato il 40enne e lo hanno accompagnato in caserma e, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa circondariale di “Badu e Carros”, a Nuoro. Questo risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Commenti TETI - I Carabinieri della Stazione di Teti hanno tratto in arresto un 40enne, già noto alle Forze dell'ordine, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica nel Tribunale di Oristano. L’uomo era destinatario dell’ordine di carcerazione in relazione alla condanna di due anni e nove mesi di reclusione per reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.I militari della locale Stazione hanno rintracciato il 40enne e lo hanno accompagnato in caserma e, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa circondariale di “Badu e Carros”, a Nuoro. Questo risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.