Porto Torres, legalità: la Polizia incontra gli studenti

PORTO TORRES - Nell’ambito del progetto educazione alla legalità intrapreso dalla Polizia di Stato, questa mattina, gli esperti della Questura di Sassari hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Comprensivo 1 di Porto Torres con cui sono state affrontare tematiche sempre più attuali come bullismo, cyberbullismo e uso consapevole di Internet.



L’appuntamento, che cade in questa giornata particolare dedicata alla memoria delle vittime della strage di Capaci, è servito per ricordare le figure dei giudici Falcone e Borsellino. Durante l’incontro, tenuto da personale specializzato dell’Ufficio Minori della Divisione polizia Anticrimine della Questura di Sassari, sono state ricordati anche gli agenti di polizia, che scortavano i due magistrati.



Il messaggio che viene rivolto alle istituzioni e alla cittadinanza, primi tra tutti i bambini, è orientato alla conservazione della memoria e degli ideali di coloro che hanno lottato e lottano ancora oggi contro ogni forme di mafia, illegalità e prevaricazione.