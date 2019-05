Condividi | M.P. 22:32 Mariano Brianda, candidato sindaco di Sassari per il centrosinistra, ha incontrato ieri a Roma Nicola Zingaretti. Il segretario del Pd ha voluto testimoniare la sua stima nei confronti del candidato sindaco Mariano Brianda incontra a Roma Nicola Zingaretti



SASSARI - Mariano Brianda, candidato sindaco di Sassari per il centrosinistra, ha incontrato ieri a Roma Nicola Zingaretti. Il segretario del Partito democratico ha voluto testimoniare la sua stima nei confronti del candidato sindaco e lo ha ringraziato con una nota ufficiale che è arrivata questa mattina dalla segreteria del Pd. «Ho avuto modo di ringraziare Mariano Brianda - si legge nella nota - per l’impegno e la passione con la quale ha deciso di mettersi a disposizione della comunità».



«Trovo significativo - commenta Mariano Brianda - che il segretario nazionale del Pd abbia voluto mostrare la sua attenzione verso la nostra città. Io e Zingaretti ci siamo confrontati su alcuni temi, in particolare quelli legati alla giustizia sociale e alla sostenibilità ambientale, temi dei quali il segretario ha più volte rimarcato la centralità e che sono anche punti saldi del mio programma elettorale».



Nel ribadire il suo sostegno al candidato sindaco, Zingaretti ha palesato la volontà di venire a Sassari prima della chiusura della campagna elettorale.