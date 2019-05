video Condividi | M.P. 22:51 La nave Rhapsody della Compagnia Grandi Navi veloci personalizzata con l’immagine della rockstar Vasco Rossi e del suo tour “Non Stop Live 019” è stata accolta da tanti curiosi La nave di Vasco fa tappa a Porto Torres



PORTO TORRES - Salpata da Genova è arrivata alla banchina Segni alle 9 circa. La nave Rhapsody della Compagnia Grandi Navi veloci personalizzata con l’immagine della rockstar Vasco Rossi e del suo tour “Non Stop Live 019” è stata accolta da tanti curiosi.



Farà tappa il 18 e 19 giugno a Cagliari Fiera in Sardegna, dopo le 6 date record allo Stadio San Siro di Milano. La Rhapsody dopo essere salpata nel porto turritano sulla linea Genova-Porto Torres ed in occasione dei due attesissimi concerti del Komandante, a giugno a Cagliari Fiera, Live Nation e GNV hanno predisposto una tratta speciale con partenza da Genova e arrivo diretto al porto di Cagliari.



