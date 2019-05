Condividi | Red 8:08 Ecco tutti i risultati del Turno preliminare e della Prima giornata di gare della Coppa Italia Aon, in corso di svolgimento nella Beach arena allestita al Lido di San Giovanni. Cagliari sconfitta per 3-4 dal Napoli Beach soccer ad Alghero: i risultati degli ottavi



ALGHERO – Ha preso il via la Coppa Italia Aon 2019 di Beach soccer, manifestazione che apre la 16esima stagione della specialità targata Lega nazionale dilettanti. Ecco tutti i risultati del Turno preliminare e della Prima giornata di gare della Coppa Italia Aon, in corso di svolgimento nella Beach arena allestita al Lido di San Giovanni. Cagliari sconfitta per 3-4 dal Napoli, mentre i campioni uscenti del Catania battono 11-4 il Genova. Oggi (venerdì), i quarti di finale.



Turno Preliminare.

Atletico Licata-Genova 1-7

Ecosistem Catanzaro-Virtus Entella 8-4



Ottavi di finale.

No Name Nettuno-Happy Car Sambenedettese 3-12

Sport Palazzolo-Pisa 0-8

Vastese-Gls Due Mari 2-5

Cagliari-Napoli 3-4

Canalicchio Catania-Sicilia 7-8 dcr (5-5)

Viareggio-Romagna 12-4

Terracina-Ecosistem Cz 7-0

Catania-Genova 11-4



Finale andata 17esimo-18esimo posto: Atletico Licata – Virtus Entella 5-7.



Quarti di finale (Oggi).

No Name Nettuno-Genova (10.30)

Palazzolo–Ecosistem Catanzaro (campo 2, 14.15)

Vastese-Romagna (campo 2, 15.30)

Cagliari–Canalicchio Catania (11.45)

Napoli-Sicilia (18)

Gls Due Mari-Viareggio (14.15)

Pisa–Terracina (15.30)

Happy Car Sambenedettese–Catania (16.45).



Finale ritorno 17esimo-18esimo posto: Virtus Entella – Atletico Licata (campo 2, 11.45)



Nella foto: un momento di Cagliari-Napoli Commenti ALGHERO – Ha preso il via la Coppa Italia Aon 2019 di Beach soccer, manifestazione che apre la 16esima stagione della specialità targata Lega nazionale dilettanti. Ecco tutti i risultati del Turno preliminare e della Prima giornata di gare della Coppa Italia Aon, in corso di svolgimento nella Beach arena allestita al Lido di San Giovanni. Cagliari sconfitta per 3-4 dal Napoli, mentre i campioni uscenti del Catania battono 11-4 il Genova. Oggi (venerdì), i quarti di finale.Atletico Licata-Genova 1-7Ecosistem Catanzaro-Virtus Entella 8-4No Name Nettuno-Happy Car Sambenedettese 3-12Sport Palazzolo-Pisa 0-8Vastese-Gls Due Mari 2-5Cagliari-Napoli 3-4Canalicchio Catania-Sicilia 7-8 dcr (5-5)Viareggio-Romagna 12-4Terracina-Ecosistem Cz 7-0Catania-Genova 11-4Atletico Licata – Virtus Entella 5-7.No Name Nettuno-Genova (10.30)Palazzolo–Ecosistem Catanzaro (campo 2, 14.15)Vastese-Romagna (campo 2, 15.30)Cagliari–Canalicchio Catania (11.45)Napoli-Sicilia (18)Gls Due Mari-Viareggio (14.15)Pisa–Terracina (15.30)Happy Car Sambenedettese–Catania (16.45).Finale ritorno 17esimo-18esimo posto: Virtus Entella – Atletico Licata (campo 2, 11.45)Nella foto: un momento di Cagliari-Napoli