Ospitalità, a segno il Sio ad Alghero

ALGHERO - Lunedì 27 maggio, alle 15.30, nella Sala conferenze de Lo Quarter, ad Alghero, si terrà il consueto incontro con gli operatori del sistema ricettivo cittadino aderenti al Sistema integrato di ospitalità. L’apprezzato progetto sviluppato dal Comune di Alghero, nell’ambito delle politiche turistiche e dello sviluppo economico locale, è finalizzato a promuovere l’integrazione, la qualità e la competitività del comparto turistico-ricettivo.



«Grazie a questa iniziativa – afferma l’assessora comunale Ornella Piras – la città di Alghero può offrire ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive aderenti una card turistica gratuita, che permette di visitare musei, siti archeologici o aree di alto pregio ambientale, con tariffe dedicate e sconti sul costo dei biglietti». Con l’hospitality card “Alghero apre le porte”, fornita al momento del check in nella struttura ricettiva, sarà possibile accedere ai numerosi siti usufruendo di sconti sulle tariffe praticate. Solo per citarne alcuni: il Museo Archeologico della Città, il Museo Diocesano d’arte sacra e il Museo del Corallo, la Necropoli di Anghelu Ruju, il Villaggio nuragico Palmavera, Parco di Porto Conte, itinerari di qualità e altri servizi comunali. L’elenco completo dei siti e servizi oggetto di riduzione potrà essere consultato nel sito internet AlgheroTurismo e nell’AlgheroApp.



