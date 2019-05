Condividi | Red 18:03 I Servizi sociali del Comune di Alghero hanno annunciato che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento di uomini e donne autosufficienti al Centro residenziale anziani Inserimento Centro Anziani: domande



ALGHERO - I Servizi sociali del Comune di Alghero hanno annunciato che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento di uomini e donne autosufficienti al Centro residenziale anziani. Gli interessati possono presentare domanda su apposito modello da inoltrare entro sabato 8 giugno all'Ufficio Protocollo del Comune, in Via Cagliari 2 (ex Casa del caffè).



Le domande possono essere presentate anche a mezzo posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo web protocollo@pec.comune.alghero.ss.it. I requisiti sono: essere autosufficienti e di età minima sessantacinque anni; residenza nel Comune di Alghero; residenti nel territorio dell'ambito del Plus di Alghero, che compartecipano, mediante convenzione con il Comune di Alghero, al costo derivante dall'inserimento in struttura; residenti in altri Comuni che compartecipano mediante convenzione con il Comune di Alghero al costo derivante dall'inserimento in struttura.



La domanda dovrà essere compilata utilizzando gli appositi modelli disponibili nell'Ufficio Amministrativo del Centro Anziani, in Via Pola 38, a Fertilia, il front-office dei Servizi sociali a Lo Quarter, all'InfoAlghero. O ancora, sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione Servizi al cittadino-bandi avvisi graduatorie. Commenti ALGHERO - I Servizi sociali del Comune di Alghero hanno annunciato che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento di uomini e donne autosufficienti al Centro residenziale anziani. Gli interessati possono presentare domanda su apposito modello da inoltrare entro sabato 8 giugno all'Ufficio Protocollo del Comune, in Via Cagliari 2 (ex Casa del caffè).Le domande possono essere presentate anche a mezzo posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo web protocollo@pec.comune.alghero.ss.it. I requisiti sono: essere autosufficienti e di età minima sessantacinque anni; residenza nel Comune di Alghero; residenti nel territorio dell'ambito del Plus di Alghero, che compartecipano, mediante convenzione con il Comune di Alghero, al costo derivante dall'inserimento in struttura; residenti in altri Comuni che compartecipano mediante convenzione con il Comune di Alghero al costo derivante dall'inserimento in struttura.La domanda dovrà essere compilata utilizzando gli appositi modelli disponibili nell'Ufficio Amministrativo del Centro Anziani, in Via Pola 38, a Fertilia, il front-office dei Servizi sociali a Lo Quarter, all'InfoAlghero. O ancora, sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione Servizi al cittadino-bandi avvisi graduatorie.