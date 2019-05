Condividi | Red 20:07 E´ stata presentata nei giorni scorsi la lista allestita dai due partiti, che fa parte della Coalizione di Centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Alghero Mario Conoci in vista delle Elezioni amministrative di domenica 16 giugno Riformatori-Fortza Paris: un´idea condivisa



ALGHERO - Si è svolta nella nella sala gremita di Via Verdi, in un clima di grande entusiasmo, alla presenza del candidato a sindaco di Alghero Mario Conoci, la presentazione della lista allestita da Riformatori sardi e Fortza Paris. Presenti, l'onorevole Aldo Salaris (che ha rimarcato l’accordo tra i due schieramenti), il coordinatore regionale dei Riformatori Pietrino Fois, il coordinatore locale AlbertoZanetti, mentre Fortza Paris era rappresentata dal vicepresidente regionale Antonio Cardin.



Durante l'incontro, Conoci ha sottolineato la grande generosità dimostrata dai Riformatori per aver trovato l’accordo e fatto un passo indietro e ha ringraziato Francesco Marinaro, che fino alla fine dell’accordo era stato designato dai Riformatori come suo antagonista. «La Coalizione unità può andare molto lontano e ci sono i presupposti per vincere le Elezioni e andare a governare una città che in questo momento non gode di buona salute e ha tante criticità», è stato dichiarato nell'occasione.



Fois e Zanetti hanno voluto rimarcare il grande lavoro fatto nella loro lista, che è stata completamente rinnovata e dove spiccano professionisti, imprenditori e giovani che, con entusiasmo, si affacciano per la prima volta ad una consultazione elettorale. Ripercorrendo a ritroso la sua storia, Pietrino Fois ha voluto ricordare le battaglie vinte ed i traguardi da raggiungere e che, «con l’aiuto di tutti, porteranno Alghero nel ruolo che le compete. I disastri fatti con aeroporto, porto e l’immagine che in questo momento si presenta la spiaggia, ma in generale la città, oltre alle tante incompiute, sono sotto gli occhi di tutti». In chiusura, il coordinatore regionale dei Riformatori Vincenzo Corrias e Cardin di Forza Paris confermano l’armonia tra i due schieramenti, «che condividono idee e programmi e che porterebbero Alghero a una rinascita dopo anni di torpore e di assuefazione».



Nella foto: un momento della presentazione Commenti ALGHERO - Si è svolta nella nella sala gremita di Via Verdi, in un clima di grande entusiasmo, alla presenza del candidato a sindaco di Alghero Mario Conoci, la presentazione della lista allestita da Riformatori sardi e Fortza Paris. Presenti, l'onorevole Aldo Salaris (che ha rimarcato l’accordo tra i due schieramenti), il coordinatore regionale dei Riformatori Pietrino Fois, il coordinatore locale AlbertoZanetti, mentre Fortza Paris era rappresentata dal vicepresidente regionale Antonio Cardin.Durante l'incontro, Conoci ha sottolineato la grande generosità dimostrata dai Riformatori per aver trovato l’accordo e fatto un passo indietro e ha ringraziato Francesco Marinaro, che fino alla fine dell’accordo era stato designato dai Riformatori come suo antagonista. «La Coalizione unità può andare molto lontano e ci sono i presupposti per vincere le Elezioni e andare a governare una città che in questo momento non gode di buona salute e ha tante criticità», è stato dichiarato nell'occasione.Fois e Zanetti hanno voluto rimarcare il grande lavoro fatto nella loro lista, che è stata completamente rinnovata e dove spiccano professionisti, imprenditori e giovani che, con entusiasmo, si affacciano per la prima volta ad una consultazione elettorale. Ripercorrendo a ritroso la sua storia, Pietrino Fois ha voluto ricordare le battaglie vinte ed i traguardi da raggiungere e che, «con l’aiuto di tutti, porteranno Alghero nel ruolo che le compete. I disastri fatti con aeroporto, porto e l’immagine che in questo momento si presenta la spiaggia, ma in generale la città, oltre alle tante incompiute, sono sotto gli occhi di tutti». In chiusura, il coordinatore regionale dei Riformatori Vincenzo Corrias e Cardin di Forza Paris confermano l’armonia tra i due schieramenti, «che condividono idee e programmi e che porterebbero Alghero a una rinascita dopo anni di torpore e di assuefazione».Nella foto: un momento della presentazione