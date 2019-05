Condividi | Red 9:06 Oggi pomeriggio è in programma l´ultimo appuntamento del mese con i laboratori dell´immaginazione alla libreria Il labirinto Mondadori di Alghero curati dall´artista brasiliana Catarina Capim L´immaginazione protagonista a Il labirinto



ALGHERO - Ultimo appuntamento del mese con i laboratori dell'immaginazione alla libreria Il labirinto Mondadori di Alghero curati dall'artista brasiliana Catarina Capim. Oggi (sabato), alle 15, l'appuntamento dal titolo “I cinque giganti” è dedicato ai bambini di età compresa tra i quattro ed i cinque anni.



Attraverso le fiabe della Foresta e del Bosco, conosceremo i "Cinque giganti", coloro che vivevano nella Grande Noce di Cocco, e con loro i bambini scoprono il mondo delle prime parole. Il contributo di partecipazione è 4euro. Per le iscrizioni, ci si può rivolgere in libreria, in Via Carlo Alberto 119, oppure si può telefonare al numero 079/980496.