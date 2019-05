Condividi | Red 7:18 È stato denunciato con l’accusa di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, un 60enne, in evidente stato di ebrezza alcolica, fermato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nuoro Oltraggio e minaccia: denunciato 60enne



NUORO - È stato denunciato con l’accusa di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, un 60enne fermato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nuoro. I Carabinieri durante un controllo del territorio, hanno proceduto al controllo dell’uomo in evidente stato di ebrezza alcolica che alla vista della Gazzella manifestava nervosismo.



I militari hanno quindi iniziato l'identificazione dell'uomo ma, alla richiesta dei documenti, il 60enne, già noto alle Forze dell'ordine, si è mostrato da subito riluttante al controllo, inveendo e minacciando i Carabinieri. I militari hanno quindi denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per il reato di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e ubriachezza in luogo pubblico.