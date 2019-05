Condividi | Red 18:28 Sono stati individuati dalla Polizia di Stato gli autori del danneggiamento di sei automobili parcheggiate in Via Santa Barbara, a Nuoro. Sono tre giovani nuoresi (di cui un minorenne), che sono stati denunciati all´Autorità giudiziaria Auto danneggiate: scoperti i responsabili



NUORO - Sono stati individuati dalla Polizia di Stato gli autori del danneggiamento di sei automobili parcheggiate in Via Santa Barbara, a Nuoro. La notte tra il 6 ed il 7 marzo una Volante è intervenuta sul posto a seguito della segnalazione di molte macchine in sosta danneggiate, alcune con graffi ed altre con gli specchietti retrovisori rotti ed i finestrini frantumati.



A seguito di indagini, sono stati individuati gli autori, tre giovani nuoresi (di cui un minorenne) ed è stato chiarito il movente: dopo avere trascorso la serata in un vicino locale e dopo avere bevuto qualche birra di troppo i tre, nel tornare a casa, hanno danneggiato i veicoli per divertimento. La bravata è costata ai ragazzi una denuncia all’Autorità giudiziaria. Commenti NUORO - Sono stati individuati dalla Polizia di Stato gli autori del danneggiamento di sei automobili parcheggiate in Via Santa Barbara, a Nuoro. La notte tra il 6 ed il 7 marzo una Volante è intervenuta sul posto a seguito della segnalazione di molte macchine in sosta danneggiate, alcune con graffi ed altre con gli specchietti retrovisori rotti ed i finestrini frantumati.A seguito di indagini, sono stati individuati gli autori, tre giovani nuoresi (di cui un minorenne) ed è stato chiarito il movente: dopo avere trascorso la serata in un vicino locale e dopo avere bevuto qualche birra di troppo i tre, nel tornare a casa, hanno danneggiato i veicoli per divertimento. La bravata è costata ai ragazzi una denuncia all’Autorità giudiziaria.