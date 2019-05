video Condividi | S.O. 16:09 MayorAlghero: Vaccaro, inno alle donne



«Chi non ha il coraggio di ribellarsi non ha il diritto di lamentarsi. Faccio politica da 21 anni ma sempre dietro le quinte, questa volta ho deciso di mettermi in gioco». Giorgia Vaccaro, una debuttante nel grande palco delle elezioni, parla del ruolo della donna nella comunità: «credo che la politica oggi abbia bisogno delle donne, del nostro pragmatismo e della nostra praticità».