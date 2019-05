Condividi | Red 20:59 I militari della Stazione di Tortolì, con il supporto delle Squadriglie di Arzana e Lanusei e delle unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori, hanno eseguito un decreto di perquisizione delegato dalla Procura della Repubblica nel Tribunale di Lanusei che ha portato all’arresto in flagranza di giovane incensurato, domiciliato nella cittadina costiera, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di coltelli Detenzione e spaccio: ogliastrino in manette



TORTOLÌ - Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Lanusei, nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio ed al consumo di sostanza stupefacente disposti dal Comando provinciale di Nuoro. I militari della Stazione di Tortolì, con il supporto delle Squadriglie di Arzana e Lanusei e delle unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori, hanno eseguito un decreto di perquisizione delegato dalla Procura della Repubblica nel Tribunale di Lanusei che ha portato all’arresto in flagranza di giovane incensurato, domiciliato nella cittadina costiera, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di coltelli.



Il fermo è scattato al termine della perquisizione eseguita nell’abitazione, nella sua materiale disponibilità, dove è stato sorpreso in possesso di circa 25grammi di marijuana; circa 50grammi di cocaina; la somma complessiva di 1.240euro, suddivisa in banconote di vario taglio; tre bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente; due coltelli a serramanico entrambi della lunghezza complessiva di 20centimetri (rispettivamente, con lama da 10 e da 9). Il rinvenimento dello stupefacente è stato possibile anche grazie al fiuto di Kyra, il pastore belga antidroga in servizio presso il Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori.



Inoltre, durante l'attività di indagine condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Lanusei, sono state censite numerose cessioni di sostanza stupefacente. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.