Una giornata all'insegna della solidarietà quella che ha visto protagonisti, all'Istituto penale minorile di Quartucciu, i Giovanissimi del Cagliari calcio ed alcuni "professionisti" tra i fornelli e non solo Calcio e cucina nel carcere di Quartucciu



CAGLIARI - Una giornata all’insegna della solidarietà quella che ha visto protagonisti, all’Istituto penale minorile di Quartucciu, i Giovanissimi del Cagliari calcio ed alcuni “professionisti” tra i fornelli e non solo. Prima, una partita tra i Giovanissimi del Cagliari, guidati per l’occasione da Bernardo Mereu, responsabile del progetto “Cagliari Football Academy”, ed alcuni ragazzi dell’Istituto minorile,



Poi, un pranzo a base di pizza. Tra i fornelli, i ragazzi dell’Istituto hanno aiutato fattivamente lo chef William Pitzalis (cuoco del Cagliari calcio) ed i tre pizzaioli Angelo Ghiani, Marco Mulas e l'olmedese Omar Arras.



A dare una mano per la buona riuscita della giornata anche alcune associazioni di volontariato. Iniziativa che si è conclusa con un emozionante momento di condivisione dei ragazzi aventi all'incirca la stessa età, ma con vissuti e strade di vita completamente diverse.