La compagine algherese si è aggiudicata la finale del campionato regionale di serie C a squadre maschile battendo 4-0 il Tc Terranova Olbia sui campi del Tc Arzachena Tennis: Alghero campione regionale



ALGHERO – Il Tc Alghero si è aggiudicato la finale del campionato regionale di serie C a squadre maschile battendo 4-0 il Tc Terranova Olbia sui campi del Tc Arzachena. Con questo risultato i ragazzi di capita Di Meo hanno conquistato il diritto di partecipare al tabellone nazionale che mette in palio la promozione in B.



La sfida di Arzachena si è risolta con la disputa dei singolari, tutti conquistati dagli algherese. Il cileno Hans Podlipnik-Castillo (all'esordio con la maglia del Tc Alghero) ha superato 6-4, 6-2 Ludovico Scerrati, Giacomo Dambrosi ha lasciato un solo game a Matteo Masala, Michele Fois ha battuto 6-2, 6-3 Vicente Oliver Moratalla e Gabriele Paolini ha regolato Gioele Tedde con un 6-2 periodico.



