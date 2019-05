Condividi | Red 14:04 Il Comune, tramite un progetto della durata di dodici mesi che coinvolge quattro volontari del Servizio civile nazionale, ha istituito il nuovo Sportello Informativo su tematiche ambientali–Facilit@mbiente, rivolto a cittadini, turisti ed imprese Alghero: nasce lo Sportello Ambiente



ALGHERO - Il Comune di Alghero, da sempre impegnato sul fronte della tutela dell’ambiente, tramite un progetto della durata di dodici mesi che coinvolge quattro volontari del Servizio civile nazionale, ha istituito il nuovo Sportello Informativo su tematiche ambientali–Facilit@mbiente, rivolto a cittadini, turisti ed imprese. Lo sportello integra i servizi informativi di InfoAlghero già attivi nel Comune, con tutte le informazioni di carattere ambientale.



L'obbiettivo del progetto è strutturare al meglio le attività svolte quotidianamente dal Settore Sviluppo sostenibile, per creare un luogo anche fisico, dove i cittadini possano trovare una risposta ad eventuali dubbi, perplessità e curiosità in campo ambientale, ma contestualmente possano anche dare il loro prezioso contributo d'idee alle numerose attività. Inoltre, sarà potenziato il sistema di segnalazione agli Uffici comunali, creando un canale diretto con i servizi che, al suo interno, si occupano di problemi inerenti l’ambiente.



