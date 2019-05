Condividi | Red 15:07 Due nuovi appuntamenti arricchiscono la settimana della locale Università per le tre età. Sanità in primo piano: martedì, spazio ad Antonello Sias, giovedì ad Antonello Cattogno Ute Alghero: gli incontri della settimana



ALGHERO – Due nuovi appuntamenti arricchiscono la settimana dell'Università per le tre età di Alghero. Si inizia domani, martedì 28 maggio, con Antonello Sias, specialista in Radiologia all’Ospedale Civile di Alghero e già presidente del Rotary club di Alghero, che terrà una conferenza su“L’Arte medica nei secoli”.



Giovedì 30, sarà Antonello Catogno, libero professionista e titolare del “Centro acustico Catogno” a parlare di “Tecnologie Over 65: connubio possibile”. Entrambi gli appuntamenti sono in programma alle 17, nel Salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179.



Nella foto: la presidente dell'Ute Alghero Marisa Castellini Commenti ALGHERO – Due nuovi appuntamenti arricchiscono la settimana dell'Università per le tre età di Alghero. Si inizia domani, martedì 28 maggio, con Antonello Sias, specialista in Radiologia all’Ospedale Civile di Alghero e già presidente del Rotary club di Alghero, che terrà una conferenza su“L’Arte medica nei secoli”.Giovedì 30, sarà Antonello Catogno, libero professionista e titolare del “Centro acustico Catogno” a parlare di “Tecnologie Over 65: connubio possibile”. Entrambi gli appuntamenti sono in programma alle 17, nel Salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179.Nella foto: la presidente dell'Ute Alghero Marisa Castellini