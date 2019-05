Condividi | Red 22:08 Domani, alle 12, nelle sale dello Yacht club Costa Smeralda, in Via della Marina,, verrà firmata la convenzione di cooperazione e collaborazione tra l’Assessorato regionale dell’Ambiente e l’Arma dei Carabinieri Porto Cervo: convenzione Carabinieri-Regione



PORTO CERVO - Domani, martedì 28 maggio, alle 12, nelle sale dello Yacht club Costa Smeralda, in Via della Marina, a Porto Cervo, verrà firmata la convenzione di cooperazione e collaborazione tra l’Assessorato regionale dell’Ambiente e l’Arma dei Carabinieri, Comando Unità Forestali ambientali e agroalimentari. Presenzieranno all’incontro il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, il generale Donato Monaco e gli aassessori regionali della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis e dell’Urbanistica Quirico Sanna. Commenti PORTO CERVO - Domani, martedì 28 maggio, alle 12, nelle sale dello Yacht club Costa Smeralda, in Via della Marina, a Porto Cervo, verrà firmata la convenzione di cooperazione e collaborazione tra l’Assessorato regionale dell’Ambiente e l’Arma dei Carabinieri, Comando Unità Forestali ambientali e agroalimentari. Presenzieranno all’incontro il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, il generale Donato Monaco e gli aassessori regionali della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis e dell’Urbanistica Quirico Sanna.