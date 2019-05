Condividi | S.O. 15:18 Bonus assunzionali od in crediti di imposta, che permetterebbero di abbattere il costo degli oneri previdenziali ed assicurativi. E poi incentivi per chi è in grado di far nascere reti d´impresa Emergenza lavoro: la proposta di Marco Spirito



ALGHERO - «La disoccupazione dilagante che interessa il nostro territorio può e deve essere arginata. Uno dei principali problemi è il costo dell’energia elettrica che in Sardegna è significativamente maggiore rispetto al resto d’Italia. La Regione si dovrebbe accollare questo gap, individuando apposite agevolazioni ed incentivi in attesa che venga realizzata la metanizzazione dell’Isola. Oggi le imprese, vessate da costi non più sopportabili, possono essere stimolate alla crescita solo con un intervento regionale di riduzione del costo del lavoro, sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, quanto per le assunzioni stagionali».



Parole di Marco Spirito, il commercialista algherese di 36 anni in campo con i Riformatori Sardi in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero. Spirito ha in mente i bonus assunzionali od in crediti di imposta, che permetterebbero di abbattere il costo degli oneri previdenziali ed assicurativi. «Condizione imprescindibile è che ai lavoratori siano pienamente garantiti livelli di retribuzione e diritti previsti dai rispettivi contratti collettivi di lavoro» precisa.



«Per le micro imprese, sono auspicabili ulteriori incentivi per chi è in grado di far nascere reti d'impresa, capaci di conquistare nuove interessanti quote di mercato, anche per le realtà artigianali e della piccola e media industria già presenti nei territori. Uno degli impegni che intendo prendere sin da ora, con i Riformatori Sardi, è porre il problema del lavoro in tutte le sedi competenti, per individuare risorse, tavoli di approfondimento regionali ed iniziative finalizzate a favorire la crescita delle imprese esistenti e la nascita di nuove idee imprenditoriali, con l'obiettivo della creazione di nuove opportunità di lavoro per tutto il territorio» conclude Marco Spirito (nella foto).