«Professionalità sminuite e sottoutilizzate che hanno portato alla fuga di numerose importanti figure dirigenziali come mai si era visto prima» «Dipendenti comunali da valorizzare»



ALGHERO - «Riorganizzazione e valorizzazione del personale comunale. Saranno questi i primissimi obbiettivi programmatici di cui la mia amministrazione si occuperà». Parola di Mario Conoci, candidato a Sindaco della coalizione di centro-destra autonomista, sardista e civica in occasione della competizione elettorale in programma il prossimo 16 giugno nella città di Alghero.



Conoci si riferisce ai dipendenti del Comune di Alghero ma anche di quelli della Secal, dell’Alghero in House e della Fondazione che complessivamente contano circa 350 unità. «Un “valore amministrativo” che ha consentito alle amministrazioni guidate dal centro-destra tra il 2002 ed il 2011 di raggiungere i brillanti ed eccellenti risultati che tutti ricordiamo. Una formidabile macchina amministrativa smembrata in questi ultimi anni sotto il profilo logistico e delle competenze, attraverso processi di mobilità interna che spesso non avevano nessuna motivazione funzionale né organizzativa».



Per il candidato del Centrodestra, infatti, gli uffici e le funzioni amministrative primarie in questi anni sarebbero stati sparpagliati in giro per la città in plessi comunali distanti e separati, rendendo molto complicata la comunicazione tra di essi. «Professionalità sminuite e sottoutilizzate che hanno portato alla fuga di numerose importanti figure dirigenziali come mai si era visto prima. Richieste di comando e mobilità verso altri enti da parte di preziose risorse umane formatesi nel Comune di Alghero che oggi fanno la fortuna di altri enti. Un vero e proprio esodo causato da un clima di profondo disagio e malessere nel quale ancora oggi, a quanto mi risulta, i dipendenti sono costretti a lavorare».



