I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Dualchi sono intervenuti in un cantiere, dove i ladri, approfittando del buio della notte, hanno rubato diversi materiali inerenti alla segnaletica stradale Furto in cantiere: indagini in corso



DUALCHI – I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Dualchi sono intervenuti in un cantiere, dove i ladri, approfittando del buio della notte, hanno rubato diversi materiali inerenti alla segnaletica stradale. I militari dell'Arma, accorsi sul luogo del furto, hanno effettuato un accurato sopralluogo per verificare la presenza di tracce utili all'identificazione degli autori del furto, potrebbero fornire un valido supporto i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza della zona.